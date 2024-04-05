Армия России усилила удары по военным объектам по всей территории Украины

ВС России усилили удары по военным объектам по всей территории Украины, пишет Al Khaleej. «За последние несколько дней произошли тревожные события: российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории Украины, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики», — говорится в материале.