Новые парки по проекту «Комфортная городская среда» назвали в Новосибирске

О первых итогах реализации федерального проекта в Новосибирске напомнила вице-мэр Анна Терешкова. За шесть лет за счет средств федеральной казны в городе обновили Михайловскую набережную, Монумент Славы, Заельцовский парк, создан новый дисперсный парк на Затулинке.
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