Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    дикие личинки мастурбеков не долны учиться в школах с нормальными детьми.Дети мигрантов бь...
  • Вад Кук
    А хоть с работы выгнали или пальчиком погрозилиОстров Огуречный ...
  • Дмитрий Шершов
    в россии нет союза пидорвГлава Совета отцо...

Новые парки по проекту «Комфортная городская среда» назвали в Новосибирске

Новые парки по проекту «Комфортная городская среда» назвали в Новосибирске

О первых итогах реализации федерального проекта в Новосибирске напомнила вице-мэр Анна Терешкова. За шесть лет за счет средств федеральной казны в городе обновили Михайловскую набережную, Монумент Славы, Заельцовский парк, создан новый дисперсный парк на Затулинке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх