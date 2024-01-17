Новые парки по проекту «Комфортная городская среда» назвали в Новосибирске

О первых итогах реализации федерального проекта в Новосибирске напомнила вице-мэр Анна Терешкова. За шесть лет за счет средств федеральной казны в городе обновили Михайловскую набережную, Монумент Славы, Заельцовский парк, создан новый дисперсный парк на Затулинке.