Запад продает России спецтехнику через Финляндию, несмотря на санкции

Международные компании Caterpillar и Zeppelin International, несмотря на существующие санкции, продолжают экспортировать специализированную технику в Россию, используя Финляндию в качестве транзитной точки.
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