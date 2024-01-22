Тутаевский моторный завод наращивает производство двигателей и лебедок

Компания планирует увеличить показатели по выпуску продукции, достигнутые в прошлом году. Напомним, в 2023 году на Тутаевском моторном заводе произведено 2575 двигателей и 7594 автомобильных редукторных лебёдки.
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