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В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей

В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей

Если вы сдаете квартиру в многоэтажке и не предупреждаете соседей — будьте готовы к переменам. В Госдуме предложили закрепить в Жилищном кодексе новую обязанность: согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями по лестничной площадке.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Депутаты, как тот кот, который от нечего делать, сами понимаете чем занимается.
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20 час.
Людмила Абрамова
в Думе видимо заняться не чем совсем..
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16 час.
Иван Ураганов
Только думают,что ещё можно ещё выжать с населения.
Ответить
16 час.
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