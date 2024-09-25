В этом посте вы увидите фотографии, сделанные в нужном месте и в нужный момент. Только на этот раз снимки сделаны за секунду до… За секунду до катастрофы, до невероятной ржачки, до невыносимой боли… В принципе, вы сами можете выбрать слово, которое нужно подставить после слова «до».