Для ликвидации чиновничьей мафии нужно сделать два простых шага, и Россия легко удвоит свой бюджет

В массовом сознании коррупция стала едва ли не синонимом пореформенной российской государственности. Не случайно при всей ее гибельности и разрушительности, при всей ее вполне очевидной роли во всех уничтожающих Россию процессах — от миграции и открытого безнаказанного разжигания ненависти к русским в нашей стране до роста цен — государство категорически, десятилетиями отказывается менять порождающие ее нормы и правила.