Росстат зафиксировал новое падение цен на яйца и мясо кур в России

Меры правительства дали результат: цены на куриные яйца идут вниз вторую неделю подряд.На третьей по счету неделе января Росстат снова зафиксировал скромное, но планомерное снижение цен на куриные яйца и мясо кур в России.
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