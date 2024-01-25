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Росстат зафиксировал новое падение цен на яйца и мясо кур в России

Росстат зафиксировал новое падение цен на яйца и мясо кур в России

Меры правительства дали результат: цены на куриные яйца идут вниз вторую неделю подряд.На третьей по счету неделе января Росстат снова зафиксировал скромное, но планомерное снижение цен на куриные яйца и мясо кур в России.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Это где такие Ценыыыы????? Адрес напишитеее
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