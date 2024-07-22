Как легко вывести пятна от растительного масла своими руками в домашних условиях

Иногда человек попадает в не самую приятную ситуацию, пачкая одежду растительным маслом. Особенно часто такое происходит во время праздников или похода в гости, что осложняется наличием большого количество людей и возможностью не сразу заметить нелицеприятное пятно.
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