Министр Шэппс: удары по Йемену не являются эскалацией и были пропорциональны

Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.
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