Фура насмерть сбила пенсионера в Михайловском районе

7 ноября. примерно в 19:20, в Михайловском районе, на 214 километре автодороги Р-22 «Каспий», 44-летний житель Волгоградской области, управляя грузовым автомобилем Volvo FH12, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода 69-летнего местного жителя.
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