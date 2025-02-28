Иностранцы ищут лазейки для инвестиций в акции российских компаний

Например, на фоне сообщений о возможном снятии санкций и повторном открытии финопераций в России для международного рынка зарубежные инвесторы активно скупают акции «Русала» на Гонконгской бирже Зарубежные инвесторы активно скупают акции «Русала» на Гонконгской бирже, в результате чего стоимость ценных бумаг подскочила в феврале на 75%, пишет Bloomberg.