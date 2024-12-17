Косачёв: Трамп будет жёстко продвигать идею размещения войск ЕС на Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп планирует жёстко продвигать размещение войск из стран — членов Европейского союза на украинской территории.
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