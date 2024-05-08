Ты, мама, нам больше не нужна

Элеонора Коган

Дочка с зятем сволочи.Всё для них мат делала, а выгнали её и даже не попрощались.Вот соседи - так это люди,приняли Татьяну Ивановну, как родную, и сберегли корову и кошку И избу её починят, будет свой дом у неё, а может и у соседей останется жить.