Татьяна Ивановна сидела в своём холодном домике, в котором пахло сыростью, давно порядок никто не наводил, но всё родное, хорошо знакомое, здесь она хозяйка, только силы потрачены на переживания, не знает с чего начать.
Ты, мама, нам больше не нужна
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Владимир Елкин
Россия богата своей добротой! Особенно на периферии!
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19 час.
ИГ
Ирина Галивец
Слава Богу! Соседи приняли, а дочке все вернется.
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11 час.
Элеонора Коган
Дочка с зятем сволочи.Всё для них мат делала, а выгнали её и даже не попрощались.Вот соседи - так это люди,приняли Татьяну Ивановну, как родную, и сберегли корову и кошку И избу её починят, будет свой дом у неё, а может и у соседей останется жить.
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7 час.
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