Не хочет наступить на те же грабли: Бородина встревожилась из-за отношений с любимым

Телеведущая Ксения Бородина встревожила поклонников новым видео, показав, насколько она боится в отношениях с блогером Николаем Сердюковым наступить на те же грабли, а именно столкнуться с изменой и предательством.
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