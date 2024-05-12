В Госдуме есть примерно с десяток депутатов, которые постоянно бьются и что-то пытаются изменить, хотя повернуть им заржавевшую шестеренку почти всегда не удается.
Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут
Комментарии
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Татьяна Ускова
а зачем тогда нужны депутаты? они пешки, оказывается и ничего не могут! а народ вас выбирал совсем для другой цели: если такие слабые и беззубые - уйдите!
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3 час.
Николай Савинов
В Гос.Думе каждый лоббирует своё,для чего его туда посадили.У каждого по две Родины в кармане,значит человек без Родины,которым управляет ХОЗЯИН.
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2 час.
НС
Николай Савинов
К сожалению сейчас народ не выбирает дармоедов в Гос.Думу.Партия проталкивает своих людей,нужных.А остальные сидячие места,партия распродает.
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2 час.
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