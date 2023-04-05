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В Госдуме разработан законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

В Госдуме разработан законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Проект закона о признании феминизма экстремистской идеологией подготовил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев (политолог, политтехнолог, писатель, блогер, кандидат философских наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, председатель Экспертного совета ЦИК "Рейтинг", исполнительный директор Фонда реализации общественных проектов "Время", ведущий YouTube-канала "Уши машут ослом").

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