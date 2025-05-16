Запад часто использует соседей России в провокациях и эта судьба не минула и Эстонию. Как отмечают журналисты китайского издания Sina, таким образом Таллин хочет выглядеть солиднее на фоне других европейских государств.
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