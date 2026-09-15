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Предостережение Листьеву, несостоявшийся развод и уход с экрана: как сложилась судьба легенды «Взгляда» Александра Политковского

Предостережение Листьеву, несостоявшийся развод и уход с экрана: как сложилась судьба легенды «Взгляда» Александра Политковского

В конце 1980-х его имя знала вся страна. Александр Политковский был главным экспериментатором программы «Взгляд», бесстрашным репортером и народным депутатом, который на глазах миллионов менял правила отечественной журналистики.

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