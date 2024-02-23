ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА - ВСУ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ. ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ ИЛИ ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ?

Их уже не переделать ...Лозунг что им всем должны очень живуч в этой стране

ШКИПЕР

Если , как пишет автор , идет война , то и воевать надо жёстко, а не цацкаться с украми. Пленных страны у кормит и лечить по мере надобности надо, но создавать им курортные условия не след. Пусть отрабатывают свой хлеб - разбор завалов , строительство жилья ,в том же Белгороде , это их работа .