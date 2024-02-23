Театр абсурда
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Театр абсурда

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ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА - ВСУ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ. ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ ИЛИ ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ?

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА - ВСУ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ. ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ ИЛИ ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ?

Россия в рамках СВО наступает. Не так быстро, как хотелось бы, но продвижение есть. Под контролем нашей страны находится меньше 20% территории бывшей Украины.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Дружище они правят миром и Р. Ф. Ф.
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12 час.
Александр Григоров
Их уже не переделать ...Лозунг что им всем должны очень живуч в этой стране
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12 час.
ШКИПЕР
Если , как пишет автор , идет война , то и воевать надо жёстко, а не цацкаться с  украми. Пленных страны у кормит и лечить по мере надобности надо, но создавать им курортные условия не след. Пусть отрабатывают свой хлеб - разбор завалов , строительство жилья ,в том же Белгороде , это их работа .
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12 час.

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