Кинозал, новая техника и благоустройство парков: Как в Тверской области повышают качество жизни граждан

В муниципалитетах Тверской области продолжается развитие инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, в том числе по национальным проектам, региональным и муниципальным программам развития, ППМИ.
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