Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Стало известно, почему Евгений Петросян в последние годы отдалился от своих старых друзей и коллег. По мнению продюсера Сергея Дворцова, ключевую роль в этом сыграла его молодая супруга Татьяна Брухунова, которая, как он выразился, умело выстроила вокруг артиста замкнутый круг влияния.