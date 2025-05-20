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Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Стало известно, почему Евгений Петросян в последние годы отдалился от своих старых друзей и коллег. По мнению продюсера Сергея Дворцова, ключевую роль в этом сыграла его молодая супруга Татьяна Брухунова, которая, как он выразился, умело выстроила вокруг артиста замкнутый круг влияния.

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