«Краснодар» переехал «Спартак», победы «Реала» и «МЮ», поражения «Локо» и «Арсенала», 1-й гол Овечкина в сезоне, рекорды Шипачева и другие новости

1. «Спартак» дома был разгромлен «Краснодаром» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ. «Быки» выиграли 9 матчей подряд в чемпионате и единолично лидируют в таблице, «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11.
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