Военная хроника сообщила о массированном налёте дронов на Киев

«Сообщают о массированном налёте дронов на Киев», — сказано в материале.Как информирует Военная хроника, украинские мониторинговые каналы пишут, что в Киевской области и Киеве за утро обнаружено порядка 40 барражирующих боеприпасов «Герань-2».