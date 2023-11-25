Военная хроника сообщила о массированном налёте дронов на Киев

«Сообщают о массированном налёте дронов на Киев», — сказано в материале.Как информирует Военная хроника, украинские мониторинговые каналы пишут, что в Киевской области и Киеве за утро обнаружено порядка 40 барражирующих боеприпасов «Герань-2».
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