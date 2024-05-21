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Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за 925 тысяч долларов

Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за 925 тысяч долларов

Коллекционная карточка Jordan Star #101 сезона-84/85 была продана в частном порядке за 925 000 долларов, что превышает сумму в 840 000 долларов, заплаченную в июле 2021 года за карточку Джордана-новичка из серии Jordan Fleer 1986 года.

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