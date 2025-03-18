Не голая вечеринка, но не менее пошлая. Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть"

Геннадий Бережнов В Куршевеле высадился целый десант "патриотов России" и там не обойтись без Ксюши! А в России то они кто, кто то из Минкульта дали им оценку? Да и кто сама Любимова, просиживающая стул, неизвестно как там оказалась! Очевидное не видит только Мишустин!

Ольга Кожемякина Нелепая фраза: "Притом сама "элита" этого даже не понимает"? Отлично они все понимают, и поэтому их всех смело можно называть предателями и уголовниками со всеми вытекающими. Ах, у них, "Видимо, разный стиль мышления"?! Вот за "другое мышление" вся эта "элита" и должна понести серьезное уголовное наказание и приватизацию всех средств, которыми они явно снабжают наших врагов.