Царьград Shatokhina Natalia/Globallookpress Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть".
Не голая вечеринка, но не менее пошлая. Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть"
Комментарии
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Геннадий Бережнов
В Куршевеле высадился целый десант "патриотов России" и там не обойтись без Ксюши! А в России то они кто, кто то из Минкульта дали им оценку? Да и кто сама Любимова, просиживающая стул, неизвестно как там оказалась! Очевидное не видит только Мишустин!
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8 час.
Ольга Кожемякина
Нелепая фраза: "Притом сама "элита" этого даже не понимает"? Отлично они все понимают, и поэтому их всех смело можно называть предателями и уголовниками со всеми вытекающими. Ах, у них, "Видимо, разный стиль мышления"?! Вот за "другое мышление" вся эта "элита" и должна понести серьезное уголовное наказание и приватизацию всех средств, которыми они явно снабжают наших врагов.
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7 час.
александр мозговой
Деньги, оставленные этими сволочами, этими паразитами, пойдут на вооружение, которое парижский петух отправит в хохляндию... Значит всю эту мерзоту надо рассматривать как пособников врага, предателей, террористов.. Сколько погибнет наших бойцов от оружия, купленного на деньги этих сволочей... Завести уголовные дела с конкретными сроками или оставить их там навсегда, к чертовой матери. Надо чистить страну от всяческого дерьма....
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5 час.
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