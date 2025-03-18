Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не голая вечеринка, но не менее пошлая. Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть"

Не голая вечеринка, но не менее пошлая. Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть"

Царьград Shatokhina Natalia/Globallookpress Десант "патриотов России" высадился в Куршевеле: "Мы здесь власть".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В Куршевеле высадился целый десант &quot;патриотов России&quot; и там не обойтись без Ксюши! А в России то они кто, кто то из Минкульта дали им оценку? Да и кто сама Любимова, просиживающая стул, неизвестно как там оказалась! Очевидное не видит только Мишустин!
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8 час.
Ольга Кожемякина
Нелепая фраза: &quot;Притом сама &quot;элита&quot; этого даже не понимает&quot;? Отлично они все понимают, и поэтому их всех смело можно называть предателями и уголовниками со всеми вытекающими. Ах, у них, &quot;Видимо, разный стиль мышления&quot;?! Вот за &quot;другое мышление&quot; вся эта &quot;элита&quot; и должна понести серьезное уголовное наказание и приватизацию всех средств, которыми они явно снабжают наших врагов.
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7 час.
александр мозговой
Деньги, оставленные  этими сволочами, этими паразитами, пойдут на вооружение, которое парижский петух отправит в хохляндию... Значит  всю эту мерзоту надо рассматривать как пособников врага, предателей, террористов.. Сколько погибнет наших бойцов от оружия, купленного на деньги этих сволочей... Завести уголовные дела с конкретными сроками  или оставить их там навсегда, к чертовой матери. Надо чистить страну от всяческого дерьма....
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5 час.
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