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Военный эксперт Крамник оценил степень защищенности России от дальнобойного оружия

Военный эксперт Крамник оценил степень защищенности России от дальнобойного оружия

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Илья Крамник заявил, что военные объекты в Таганроге, Курске и Крыму будут под угрозой после передачи киевскому режиму дальнобойного оружия GLSDB.

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