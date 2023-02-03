Военный эксперт Крамник оценил степень защищенности России от дальнобойного оружия

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Илья Крамник заявил, что военные объекты в Таганроге, Курске и Крыму будут под угрозой после передачи киевскому режиму дальнобойного оружия GLSDB.