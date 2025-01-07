Кармический узел на горизонте: Тамара Глоба предсказывает испытания для одного знака Зодиака в 2025 году Ирэн ОрлонскаяАстролог Тамара Глоба сделала прогноз для одного из знаков зодиака, который столкнется с серьезными вызовами в 2025 году — году Змеи.