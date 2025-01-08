Сыгран четвертый тур международного шахматного турнира в Кувейте

Со стопроцентным результатом на международном шахматном турнире в Эль-Кувейте (Кувейт) идет Г. А. Стэни после четвертого тура 8 января, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии