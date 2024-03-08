И еще поздравительная открытка со словами обещаний, которые некоторые Стасики не всегда исполняли..)

«…Она несла в руках отвратительные, тревожные жёлтые цветы» - писал Булгаков о Маргарите.Даже Мастер сначала заметил только цветы, вернее, их нехороший цвет, а уж потом разглядел «необыкновенное, невиданное одиночество» в глазах их владелицы.
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