Врач Бабаева рассказала, когда слезоточивость говорит об инфекции

Слезоточивость при простуде или после длительного пребывания на морозе - обычное явление, но есть ряд сопутствующих симптомов, которые говорят о том, что в организме может быть инфекция, рассказала врач-офтальмолог Аида Бабаева в беседе с Life.
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