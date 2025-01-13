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Врач Бабаева рассказала, когда слезоточивость говорит об инфекции

Врач Бабаева рассказала, когда слезоточивость говорит об инфекции

Слезоточивость при простуде или после длительного пребывания на морозе - обычное явление, но есть ряд сопутствующих симптомов, которые говорят о том, что в организме может быть инфекция, рассказала врач-офтальмолог Аида Бабаева в беседе с Life.

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