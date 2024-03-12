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Добрый Мир

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Поход Макрона начался с протянутой руки. Президент Франции просит арабов вернуть технику и оружие

Поход Макрона начался с протянутой руки. Президент Франции просит арабов вернуть технику и оружие

Вчера 32K прочитали Макрон, судя по всему, решил не мелочиться и не церемониться, и на этот раз обратился с обескураживающим заявлением к арабским странам.

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Комментарии
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Лев Добрый
Гомик Макрон настоящий нацист и уже фашист на 100%!🤠😜👈
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