В Киеве учительницу оштрафовали за мультфильм на русском языке

В Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
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