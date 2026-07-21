RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

В Киеве учительницу оштрафовали за мультфильм на русском языке

В Киеве учительницу оштрафовали за мультфильм на русском языке

В Киеве учительницу оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за то, что она на уроке в первом классе показала детям фрагмент мультфильма с русским звуковым сопровождением, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии