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СМИ: Спецназ Косова заблокировал город Косовска-Митровицу

СМИ: Спецназ Косова заблокировал город Косовска-Митровицу

Группа вооруженных бойцов спецназа Косова численностью от 200 до 300человек на бронетехнике вечером в четверг, 8 декабря, вошли на север Косова и Метохии и заблокировали город Косовска-Митровицу, – сообщается на сайте газеты «Вечерне новости».

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