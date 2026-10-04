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Пятый канал

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Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине

Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине

Германия готова обсуждать пути завершения конфликта на Украине после прекращения боевых действий. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита в Киев, передает Taz.

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