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Лавров признался, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа с саммита на Аляске

Лавров признался, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа с саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданное признание: он носит с собой, у сердца, цитаты из заявлений президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, прозвучавших на саммите в Анкоридже (Аляска).

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