Маск предрек рецессию в США во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин

Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне разразившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил о грядущей рецессии, которая ожидает страну во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией импортных пошлин.
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