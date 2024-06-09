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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела гладкой и без морщинок

Макияж, который не подчёркивает морщинки и делает кожу более гладкой и сияющей? Да! Главное, создать правильный тон — основу любого макияжа! Ведь это уже 50% красивого и гармоничного макияжа, который будет подчёркивать достоинства и скрывать мелкие несовершенства! В этой статье рассказываю как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела ровной и гладкой (а […].

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