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Как появился гимн «Боже царя храни!» и причем тут Пушкин

Как появился гимн «Боже царя храни!» и причем тут Пушкин

18 декабря 1833 года, 190 лет назад, состоялось первое публичное исполнение этого великого произведения.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Автор напускает туман лжи. Гимн это один из символов суверенности государства. Об этом и автор говорит. В 19 веке гимн был навязан России, которая находилась в колониальной зависимости от Великобритании. Всем монархистам плачущим о царской России, достаточно взглянуть  на портреты Николая второго и Георга пятого, чтобы понять без генетических экспертиз, кто управлял Россией. Освобождение от колониального гнёта произошло в октябре 1917 года. герцогу&quot;. Гимн метрополии навязанный в 18 колонии России
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1 д.
TM
Tatyana Maranjyan
Когда это Россия Россия находилась в колониальной зависимости от Великобритании? Генетическое родство идет через немецких родственников, но родство - ну никак не колониальная зависимость
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23 час.

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