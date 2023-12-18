АЛ

Александр Ляхов

Автор напускает туман лжи. Гимн это один из символов суверенности государства. Об этом и автор говорит. В 19 веке гимн был навязан России, которая находилась в колониальной зависимости от Великобритании. Всем монархистам плачущим о царской России, достаточно взглянуть на портреты Николая второго и Георга пятого, чтобы понять без генетических экспертиз, кто управлял Россией. Освобождение от колониального гнёта произошло в октябре 1917 года. герцогу". Гимн метрополии навязанный в 18 колонии России