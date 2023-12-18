18 декабря 1833 года, 190 лет назад, состоялось первое публичное исполнение этого великого произведения.
Как появился гимн «Боже царя храни!» и причем тут Пушкин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Автор напускает туман лжи. Гимн это один из символов суверенности государства. Об этом и автор говорит. В 19 веке гимн был навязан России, которая находилась в колониальной зависимости от Великобритании. Всем монархистам плачущим о царской России, достаточно взглянуть на портреты Николая второго и Георга пятого, чтобы понять без генетических экспертиз, кто управлял Россией. Освобождение от колониального гнёта произошло в октябре 1917 года. герцогу". Гимн метрополии навязанный в 18 колонии России
Ответить
1 д.
TM
Tatyana Maranjyan
Когда это Россия Россия находилась в колониальной зависимости от Великобритании? Генетическое родство идет через немецких родственников, но родство - ну никак не колониальная зависимость
Ответить
23 час.
Свежие комментарии