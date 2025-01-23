Певица из Молдовы может представить другую страну на «Евровидении»

Певица Валерия Кондря, известная под своим сценическим именем Валерия, после дисквалификации в полуфинале конкурса песни «Евровидение» в нашей стране объявила, что примет участие в прослушивании в Сан-Марино, которое состоится в эту субботу.
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