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На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря. Степень возмущённости магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале из пяти показателей, сейчас находится на отметке «штиль», об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

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