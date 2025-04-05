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Петербуржцы критикуют длительный ремонт школы на улице Шевченко

Петербуржцы критикуют длительный ремонт школы на улице Шевченко

Жители Санкт-Петербурга недовольны длительным ремонтом школы, расположенной на улице Шевченко. В паблике «Живем на Васильевском/Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована запись о сорванном защитном покрытии с недоремонтированной крыши школы №6 на улице Шевченко, 3.

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