«Лейкерс» и «Индиана» набрали на двоих 295 очков

«Лейкерс» обыграл «Индиану» в третьем по результативности матче сезона. Ранним утром 25 марта в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерз».
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