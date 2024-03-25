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«Лейкерс» и «Индиана» набрали на двоих 295 очков

«Лейкерс» и «Индиана» набрали на двоих 295 очков

«Лейкерс» обыграл «Индиану» в третьем по результативности матче сезона. Ранним утром 25 марта в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерз».

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