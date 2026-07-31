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Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости

Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости

Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости. Из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что в 35 российских регионах будет введен трехлетний экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков (роверов).

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