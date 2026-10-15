MES Potential Ideas - 10/14/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Approved-Setup Watch — Continuation or Repair? Wednesday → Thursday, October 15 Working Thesis: Tactical Risk-Off / Defensive Rotation Wednesday broke important MES/MNQ structure, with semiconductor weakness and stronger volatility confirming the damage.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым