В четырёх регионах отражены атаки безэкипажных катеров, БпЛА и РСЗО «Ольха»

Министерство обороны сообщает о пресечении ряда ночных атак. Так, в ночь на 5 сентября, а Белгородской области силы ПВО уничтожили один вражеский реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два украинских беспилотника.
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