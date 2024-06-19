Губернатор Севастополя оценил ход работ на объектах будущего медицинского кластера

19 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл выездную планёрку на Камышовом шоссе, где строятся два наших ключевых медицинских объекта: онкологический центр и больница скорой медицинской помощи.
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