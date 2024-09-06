США ввели санкции против связанных с "Арктик СПГ-2" индийских судоходных компаний

Казначейство США объявило о санкциях против двух индийских судоходных компаний - Gotik и Plio Energy, а также двух танкеров - New Energy и Mulan, связанных с экспортом сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Арктик СПГ-2".
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