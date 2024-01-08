Андрей Бунич: В 2024 году нашу экономику ждет развилка — или бурный рост, или…

Мрачные экономические прогнозы могут и не оправдаться, если мы перейдем к политике развития Евгений Берсенев Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Экономическая ситуация в 2024 году в России будет оставаться непростой, полагают многие эксперты, опрошенные отечественными СМИ.