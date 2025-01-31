Японцы страшатся «тарифов Трампа» и отказывают в поддержке правительству Исибы

Хотя новый старый президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свои намерения обложить поступающие в Новый Свет товары союзной Японии повышенными пошлинами, обещая это в первую очередь соседним Канаде и Мексике, а также Китаю, в Токио готовятся к таким издержкам, как к неизбежному.