Японцы страшатся «тарифов Трампа» и отказывают в поддержке правительству Исибы

Хотя новый старый президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свои намерения обложить поступающие в Новый Свет товары союзной Японии повышенными пошлинами, обещая это в первую очередь соседним Канаде и Мексике, а также Китаю, в Токио готовятся к таким издержкам, как к неизбежному.
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